Napoli perseguitato dalla sfortuna: il top è positivo al Covid, è ufficiale

Non finiscono mai i guai per la SSC Napoli di Luciano Spalletti. Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19: la nota ufficiale.

Aumentano i guai per la SSC Napoli di Luciano Spalletti. Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta. A comunicare la positività del centravanti azzurro lo stesso club partenopeo con una nota ufficiale. Il centravanti del Napoli, rientrato in città dopo aver passato le vacanze natalizie in Nigeria, è risultato positivo. L’attaccante doveva sottoporsi a controlli clinici approfonditi per capire se poter disputare o meno la Coppa d’Africa in programma tra pochissimi giorni. Risulta complesso, ora, poterlo vedere in campo per il torneo a cui parteciperà anche la Nazionale nigeriana.

Napoli, Osimhen di nuovo positivo al Covid-19

Il club azzurro ha diramato un comunicato sui propri canali ufficiali. Il calciatore, dopo essere risultato positivo al tampone, è ora in isolamento.

“La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”.