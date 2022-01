Calciomercato Juventus, addio Morata: Xavi risponde in conferenza

Morata sembra in procinto di passare dalla Juventus al Barcellona a gennaio, ma il tecnico blaugrana Xavi preferisce non sbilanciarsi.

La Juventus comincia il 2022 carica di dubbi che potrebbero essere sciolti o meno durante il mercato di gennaio. Sarà nel mese appena cominciato che la dirigenza bianconera cercherà di rimediare alle difficoltà incontrate nella prima parte di stagione, intervenendo sulla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Un “lifting” non così semplice per la Vecchia Signora, che dovrà operare abbinando nel migliore dei modi necessità tecniche ed economiche e dunque dimostrarsi brava anche nel mercato in uscita. Tra i nomi che potrebbero cambiare aria figura quello di Alvaro Morata, che al momento indossa la maglia della Juventus ma il cui cartellino è di proprietà dell’Atletico Madrid.

I colchoneros vorrebbero ovviamente fare cassa, e dunque accettare l’offerta cash che avrebbe presentato il Barcellona di Xavi e che sarebbe migliore del diritto di riscatto che è tutt’altro che scontato sarà utilizzato a giugno dalla Juventus. Che negli ultimi giorni del resto sembrava rassegnata a perdere l’attaccante spagnolo.

Juventus, il futuro di Morata resta un’incognita

Qualcosa però potrebbe essere cambiato nelle ultime ore. Nella conferenza stampa che ha preceduto l’impegno del suo Barcellona con il Maiorca, infatti, il tecnico blaugrano Xavi ha affermato che il nome di Morata “è soltanto un’ipotesi”.

“Preferisco parlare dei giocatori che abbiamo, possiamo parlare di Ferran Torres e Dani Alves, i giocatori che sono arrivati per aiutarci. Gli altri sono ipotesi: Morata, o Haaland, non sono calciatori del Barça in questo momento. Non mi riguardano. Parlarne non cambierà questa cosa, sono solo supposizioni.”

Xavi si è così riferito anche a Erling Haaland, che per molti poteva essere nel mirino del Barcellona nonostante le difficoltà economiche che il club sta attraversando. Le stesse che in estate lo hanno costretto a separarsi dalla sua stella Lionel Messi.

Xavi preferisce pensare a Dani Alves e Ferran Torres, i rinforzi che da gennaio a fine stagione dovranno provare a risollevare il Barcellona precipitato al 7° posto nella Liga. L’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League deve essere assolutamente centrato.