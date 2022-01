Affare in chiusura: calciomercato Napoli, Spalletti può esultare

Dopo la cessione di Manolas e la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa, il Napoli ha quasi chiuso per Tuanzebe.

Dopo un inizio di campionato perfetto, il Napoli ha totalizzato solo otto punti nelle ultime otto gare del girone d’andata. Spalletti in questo periodo ha dovuto fare fronte, tra infortuni e positività al Covid-19, a tantissime assenze, che sicuramente hanno inciso sul rendimento della squadra in queste ultime settimane.

Per gli azzurri adesso c’è un’altra spada di Damocle, ovvero la Coppa d’Africa. Al Napoli mancheranno Koulibaly, Anguissa ed Ounas mentre Osimhen non è stato convocato dalla Nigeria. Visto anche l’addio di Manolas, la società partenopea è dovuta correre ai ripari per cercare di regale a Spalletti un difensore centrale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, in dirittura d’arrivo l’affare Tuanzebe con lo United

Il Napoli in questi giorni si è fiondato su Axel Tuanzebe. Il difensore è di proprietà del Manchester United, ma ha giocato in prestito nell‘Aston Villa nei primi di mesi della stagione. L’affare è in chiusura, considerando che nella giornata di ieri c’è stata una call tra i dirigenti partenopei e quelli dei ‘Red Devils’.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, svolta Osimhen: l’annuncio ufficiale ha spiazzato tutti

Il calciatore arriverà al Napoli con la formula del prestito secco per una cifra di 500mila euro. Il Napoli ed il Manchester United, che spinge che l’operazione si concluda, si aggiorneranno domani per limare gli ultimi dettagli. Tuanzebe vuole approdare sotto l’ombra del Vesuvio, perché ha disputato solo nove partite con l’Aston Villa ed ha l’intenzione giocare continuità con la maglia azzurra.