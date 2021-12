Napoli, svolta Osimhen: l’annuncio ufficiale ha spiazzato tutti

C’è la svolta sul caso Victor Osimhen e la sua partecipazione alla Coppa d’Africa. Arriva l’annuncio ufficiale.

Il caso che ha tenuto banco in questi giorni in casa Napoli, sembra finalmente essere arrivato ad una conclusione definitiva. La convocazione di Victor Osimhen per la Coppa d’Africa è stato l’argomento di discussione delle ultime ore, con i tifosi del Napoli fermi col fiato sospeso. L’assenza dell’attaccante nigeriano si è fatta sentire molto in queste settimane, e vederlo andare via anche per giocare la competizione continentale era la preoccupazione principale dei tifosi, ma non solo.

L’infortunio al volto del giocatore nigeriano preoccupa anche lo stesso Napoli, che non avrebbe voluto lasciar partire il giocatore con una condizione fisica ancora del tutto ristabilita. Il pericolo, di fatto, era mettere a repentaglio la situazione di Osimhen in maniera ulteriore. Ma ecco la svolta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Osimhen, niente Coppa d’Africa: annuncio ufficiale

Victor Osimhen non partirà per la Coppa d’Africa. Già da diverse ore si parla di questa particolare eventualità, figlia anche di una concomitanza di eventi che avrebbe reso difficile l’aggregarsi del giocatore al gruppo squadra della Nigeria. L’attaccante non è stato aiutato dal Covid, che ha cosi complicato ancora di più la situazione.

LEGGI ANCHE >>> Lukaku non se la passa bene: sfuriata inaspettata ai microfoni

Il tutti è stato annunciato dalla stessa Federazione nigeriana, che ha cambiato la lista dei convocati per la Coppa d’Africa. Adesso non c’è Osimhen, al suo posto è stato chiamato in causa Henry Onyekuru, attaccante dell’Olympiacos.