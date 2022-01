Calciomercato Genoa, Shevchenko esulta: pronto il colpaccio in attacco

Aleksey Miranchuk sempre più ai margini dell’Atalanta. Il russo starebbe pensando di cambiare aria: Genoa in pole.

L’avventura di Aleksey Miranchuk con la maglia dell’Atalanta sembra ormai volgere al termine. L’ex attaccante dello Spartak Mosca, dopo una buona prima stagione con la maglia della Dea (31 presenze e 7 gol), questa stagione sta trovando sempre meno spazio.

Solo 12 le apparizioni tra campionato e coppe per Miranchuk, nemmeno tutte da titolare. Il calciatore russo oltretutto potrebbe vedere il suo minutaggio ulteriormente restringersi visto l’imminente arrivo di Jeremie Boga. Ecco quindi che il giocatore, come riporta Tuttomercatoweb, avrebbe chiesto alla società la cessione già in questa finestra di mercato.

Una delle ipotesi più concrete è quella di un ritorno in patria, allo Zenit San Pietroburgo, squadra che, viste le regole stringenti del campionato russo circa gli stranieri schierabili, sarebbe ben contenta di riprendere un giocatore autoctono. Ma occhio alle ipotesi italiane.

Miranchuk vuole restare in Italia: Genoa o Verona?

Due sono le squadre che in questo momento si sono affacciate alla finestra per Miranchuk. Percassi naturalmente non ha alcuna intenzione di svendere, oltre a non averne necessità economica. Quindi toccherà sborsare.

Il Verona sarebbe intenzionato ad aspettare giugno, per questo l’orientamento dell’Atalanta è quello di preferire la proposta del Genoa, prestito con riscatto legato alla salvezza. Una formula che non dispiacerebbe nè alla Dea e nemmeno al calciatore, pronto a rilanciarsi senza lasciare l’Italia.