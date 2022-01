Lukaku, ora cambia tutto: decisione ufficiale del Chelsea

Dopo l’intervista polemica il Chelsea ha deciso di usare il pugno duro con Lukaku: niente convocazione per il match contro il Liverpool.

Le recenti dichiarazioni di Romelu Lukaku hanno destato moltissimo scalpore. L’attaccante belga, costosissimo colpo di mercato del Chelsea quest’estate, si era lasciato andare a parole non proprio felici nei confronti del suo attuale club.

Tra il lamentarsi del poco spazio nelle rotazioni di Tuchel e il ‘rimpianto’ per le modalità di addio all’Inter, Lukaku è riuscito a far adirare il tecnico dei Blues, il quale, secondo indiscrezioni raccolte da Sky Sport UK, avrebbe deciso di non convocarlo per il big match di oggi contro il Liverpool.

Già un paio di giorni fa Tuchel aveva bacchettato il suo attaccante, definendo inappropriata la sua intervista a Sky. “Dovrebbe sapere che tipo di valore ha quando parla con messaggi come questo“. aveva dichiarato il tecnico in conferenza stampa.

Lukaku al centro della polemica, il Chelsea non lo perdona

L’attaccante belga aveva espresso tutta la sua tristezza per il poco minutaggio che ha attualmente al Chelsea, non disdegnando una velata critica al sistema di gioco di Tuchel nel quale fatica ad imporsi. Il discorso poi si era spostato sul suo addio all’Inter e sul suo desiderio di tornare a vestire la maglia nerazzurra.

Dichiarazioni che logicamente non potevano non avere conseguenze. E così, dopo la risposta a voce di Tuchel, arriva anche il provvedimento. Alle 17,30 di oggi, il big match Chelsea-Liverpool, Lukaku lo guarderà in televisione.