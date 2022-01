“Ho voglia di restare qui”: Juventus, l’attaccante esce allo scoperto

Attraverso i microfoni di DAZN Federico Bernardeschi ha parlato della possibilità di prolungare il contratto con la Juventus.

In casa Juventus è costante la ricerca dell’attaccante e non solo. La società è al lavoro per rinforzare la rosa in vari reparti e cercare di accontentare ‘in toto’ le richieste del tecnico Massimiliano Allegri. Rinforzi e non solo con la società al lavoro per i rinnovi di contratto.

La questione principale riguarda l’attaccante argentino Paulo Dybala: il numero 10 ha il contratto in scadenza a giugno e da mesi si discute del suo rinnovo. Un altro giocatore con il contratto in scadenza è Federico Bernardeschi. In passato l’ex Fiorentina ha spesso deluso le aspettative, ma nelle ultime settimane il giocatore ‘ha preso per mano’ la formazione bianconera e l’ha aiutata nei momenti più difficili.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, arriva il messaggio di Bernardeschi

Se, fino a qualche settimana fa, la questione rinnovo non era neanche presa in considerazione, ora la Juventus fa i suoi calcoli e starebbe valutando se prolungare l’accordo con il talentuoso giocatore. Bernardeschi è stato inoltre uno dei protagonisti all’ultimo Europeo ed ha segnato uno dei rigori decisivi per la vittoria finale del torneo. Ai microfoni di DAZN il giocatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

LEGGI ANCHE >>> Milan, il 2022 di Pioli è iniziato benissimo: tre titolari ritrovati

“Siamo aperti al dialogo, il mio agente presto incontrerà la Juventus. La voglia di restare qui c’è, poi ovviamente le cose si fanno in due, è come un vero matrimonio. C’è una tradizione nello spogliatoio per chi rinnova, il giocatore paga la cena a tutta la squadra. Se così sarà, sarò ben felice di pagarla”.