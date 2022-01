Milan, il 2022 di Pioli è iniziato benissimo: tre titolari ritrovati

Ottime notizie per il Milan di Stefano Pioli in questo 2022 appena iniziato: ritornano a disposizione tre titolari in vista della Roma

Il Milan di Stefano Pioli incontrerà la Roma di José Mourinho il 6 gennaio del 2022, anno appena cominciato. Il campionato per i rossoneri ripartirà, quindi, con una sfida certamente non semplice ma Pioli ora può tirare un sospiro di sollievo, perché dopo tante assenze pesanti degli ultimi tempi adesso ritrova disponibili nomi importanti. Il reparto offensivo, quindi, può di nuovo contare su Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Rafael Leao. Oltre Giroud, già tornato disponibile prima della sosta natalizia, ci sono anche i loro tre nomi come possibili titolari già per la giornata di giovedì.

Milan, Pioli ritrova tre titolari in vista della Roma: in gruppo Ibrahimovic, Leao e Rebic

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, Stefano Pioli ritrova tre titolari importanti. Ante Rebic ha oggi svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo con i propri compagni ma c’è ottimismo per lui. A Milanello si sono visti nella giornata odierna anche Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Buone notizie, perciò, in vista della sfida che attende i rossoneri il 6 gennaio contro la Roma per la ripresa del campionato di Serie A.

La sosta natalizia ha quindi contribuito al recupero di giocatori importanti, specialmente nel reparto offensivo in cui era tornato disponibile già Olivier Giroud. Leao e Rebic hanno superato il problema di natura muscolare che avevano rimediato, mentre Ibrahimovic si è lasciato alle spalle il sovraccarico al ginocchio della gamba sinistra. Restano ancora out Pellegri e Calabria, oltre ovviamente a Kjaer.