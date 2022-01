“Lo aspettiamo qui”: calciomercato, l’annuncio dell’allenatore

Manchester United, calciomercato infiammato. Cristiano Ronaldo fa storcere il naso a qualcuno, ma non all’allenatore del Wolverhampton.

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. L’attaccante portoghese, in forza al Manchester United dopo l’addio alla Juventus, divide l’opinione pubblica. Dopo quattro mesi dal suo arrivo in Premier League, i tifosi non sono contentissimi del suo ritorno e qualcuno storce già il naso. Per questo motivo sembra essere nata una vera e propria spaccatura tra chi lo difende e chi punta il dito contro il fuoriclasse ex Juve. A voler puntare su di lui, stavolta, c’è una persona a sorpresa, suo connazionale.

Calciomercato Ronaldo, il Wolverhampton lo chiama

Bruno Lage, allenatore del Wolverhampton, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Alla vigilia della delicata sfida contro il Manchester United, l’allenatore dei lupi ha commentato anche la questione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo ed ha infiammato il calciomercato.

Ecco quanto dichiarato: “Se a Manchester non sono contenti di CR7 io un posto nella mia squadra per lui ce l’ho. E’ difficile pensare che abbia davvero trentasei anni quando segna ancora così tanti gol. Fin da giovanissimo è riuscito a mantenere questo livello, è una macchina, uno che cerca sempre di fare gol. Ronaldo è un grande giocatore. Penso che qualsiasi club al mondo vorrebbe averlo in squadra”.