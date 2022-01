“Può essere l’ultimo Juve-Napoli”: Serie A, incontro imminente e addio al top

La Serie A si prepara a dire addio a Lorenzo Insigne. Il procuratore del capitano del Napoli incontrerà i vertici del Toronto venerdì a Milano.

Con Juventus-Napoli sempre più vicina, l’ambiente sotto l’ombra del Vesuvio si fa sempre più infuocato. Il calciomercato invernale potrebbe riservare, infatti, una brutta sorpresa ai tifosi della squadra di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Sul banco c’è sempre il rinnovo di Lorenzo Insigne, ancora in stand-by dopo l’ultima offerta della società da 3,5 milioni di euro a stagione più 1,5 di bonus molto complicati da raggiungere. Una somma molto più bassa rispetto a quella fissata durante il rinnovo del 2017 ed a quella che offre il Toronto, pari ad 11,5 milioni di euro più 3,5 di bonus facilmente raggiungibili.

La Serie A perde Insigne?

L’addio di Lorenzo Insigne al Napoli sembra più scontato che mai. A raccontarlo è l’edizione online del ‘Corriere del Mezzogiorno’ che svela le ultime circa il corteggiamento del Toronto Fc per il capitano azzurro. Venerdì a Milano è previsto un incontro tra Vincenzo Pisacane, agente del calciatore, ed i dirigenti del club canadese con tanto di intermediari della trattativa. La proposta del club di Major League Soccer sfiora i 15 milioni a stagione: una cifra irrinunciabile vista la proposta di De Laurentiis.

Insigne potrebbe dunque cambiare casa in estate e diventare l’uomo copertina del club del patron Manning, interessato anche ad altri calciatori della Serie A come Mimmo Criscito ed Andrea Belotti. Intanto, in Canada, tutto è già pronto. Insigne avrebbe la maglia numero 10. Prima, però, qualora decidesse di accettare la ricca proposta proveniente da oltreoceano, completerà la stagione a Napoli. La sfida contro la Juventus del prossimo 6 gennaio potrebbe essere l’ultima della sua carriera.