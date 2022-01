Milan, stop al rinnovo di Kessie: un elemento blocca tutto

Il rinnovo di Frank Kessie non si sblocca. Spunta il retroscena che starebbe bloccando il giocatore ivoriano.

In casa Milan si parla ormai da mesi di un aspetto che sta catalizzando l’attenzione di tutto l’ambiente: il rinnovo di Frank Kessie Un tira e molla che va avanti da troppo tempo, e che sta portando a pensare che anche il centrocampista francese potrebbe andare via a fine stagione. A parametro zero, come successo con Gigio Donnarumma. Un’eventualità che dirigenza e tifosi vorrebbero evitare, soprattutto perchè si andrebbe a perdere un elemento molto importante per Stefano Pioli.

La verità è che le parti stanno parlando, da tempo. Il Milan vorrebbe davvero trattenere il centrocampista, ed il club è disposto anche ad uno sforzo importante per trattenerlo in rossonero. In queste ore, però, è emerso un retroscena molto particolare riguardo la situazione del rinnovo di Kessie.

Milan-Kessie, rinnovo bloccato: ecco perchè l’ivoriano non firma ancora

Insomma, sembra proprio che le strade di Milan e Kessie siano destinate a separarsi. In queste ore – secondo quanto riportato da ‘Sky Sport – questa eventualità si fa sempre più concreta. Le parti sono lontane, ed i tentativi di avvicinamento da parte del Milan non stanno trovando terreno fertile.

Il motivo? Il centrocampista – secondo l’emittente satellitare – è convinto di poter strappare un contratto ancora più importante da un altro club, e per questo starebbe facendo muro alle proposte arrivate fino a questo momento dal Milan. Insomma, una questione economica che, però, non troverebbe Maldini e la dirigenza interessati a seguire l’ivoriano. Una situazione che rischia di non sbloccarsi.