Milan-Roma, i rinforzi non bastano: doppia batosta per Mourinho

Bello e cattivo tempo per la Roma in vista della sfida contro il Milan. Al ritorno di Pellegrini e Zaniolo si aggiunge la notizia di due positivi al Covid-19 nel gruppo squadra.

Al rientro in campo in Serie A, i giallorossi sfideranno il Milan di Stefano Pioli e Mourinho comincia già a fare la conta dei calciatori sui quali potrà contare. Se, infatti, il clima pare essere di ripresa generale, preoccupa la situazione a causa della presenza di due positivi in squadra. Sarà da monitorare, ma nel frattempo si fanno i conti con la condizione fisica al rientro dalle vacanze natalizie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Roma, ok Pellegrini e Zaniolo ma due calciatori sono positivi al Covid-19

La notizia che fa ben sperare Mourinho è che potrà nuovamente contare su Lorenzo Pellegrini. Il capitano era fermo da fine novembre a causa di una lesione muscolare. Ha recuperato e lo si è visto durante i primi allenamenti dell’anno, insieme al gruppo. Contro il Milan potrà esserci dal 1′ di gioco. Stesso dicasi per Nicolò Zaniolo.

LEGGI ANCHE >>> Il 2022 fa tremare la Juve: 15 positivi, Allegri gelato

Per quanto riguarda, invece, le notizie negative, si parte dal Covid-19. Due calciatori, di cui non è stata ancora specificata l’identità, regolarmente vaccinati, sono risultati positivi. Al momento sono entrambi in isolamento e la notizia è stata trasferita all’ASL per attivare le necessarie procedure. Potrebbe essere Borja Mayoral? É soltanto un’ipotesi, poiché era già in isolamento a causa della fidanzata contagiati. Due assenti, oltre a Stephan El Shaarawy. L’attaccante ha nuovamente accusato dei fastidi e quindi non sarà in campo contro il Milan, come Spinazzola. Al momento è questo il quadro che José Mourinho dovrà fronteggiare e analizzare per capire quali calciatori scegliere in vista del big match dell’Epifania.