Serie A, ennesimo positivo al Covid: comunicato ufficiale del club

Continuano ad aumentare i casi di positività al Coronavirus in Serie A. Nuovo caso in casa Fiorentina, arriva il comunicato ufficiale.

Al rientro dalle vacanze tutti i club di Serie A stanno ‘conoscendo’ il problema legato al Coronavirus. Ora dopo ora arrivano comunicati ufficiali su squadre che perdono membri dello staff tecnico, giocatori delle giovanili ed infine della prima squadra. Uno dei club che sta trovando più problemi con questa situazione è la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Negli ultimi giorni il club gigliato ha infatti comunicato che quattro giocatori del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid. La società guidata da Rocco Commisso non ha fatto i nomi, ma ora deve ‘fare i conti’ con un nuovo caso di positività all’interno del club.

Serie A, le ultime sulla Fiorentina

Come riporta Firenzeviola.it il club gigliato deve fare i conti con una nuova positività in casa dei toscani. Il giocatore non ha avuto però contatti con il resto della squadra e per questo motivo il gruppo squadra non verrà messo in alcuna bolla.

La situazione è in continua evoluzione ed addirittura nelle ultime ore, visto l’aumento dei casi nella nostra massima serie, si è addirittura discusso riguardo il rinvio dei prossimi due turni di campionato, in programma Giovedi 6 e Domenica 9 Gennaio.