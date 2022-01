Una buona e due cattive: Juve, ecco le notizie che preoccupano Allegri

La Juve, tramite un comunicato ufficiale, fa sapere che due giocatori saranno out contro il Napoli: solo una buona notizia per Allegri

La Juventus ha emanato pochi minuti fa un comunicato ufficiale con il report giornaliero. In vista della sfida contro il Napoli, che si terrà giovedì 6 gennaio all’Allianz Stadium di Torino, la squadra bianconera ha infatti svolto una doppia seduta di allenamento. All’appuntamento, però, sono stati assenti ben due giocatori tra le file di Massimiliano Allegri. Out Kaio Jorge e Luca Pellegrini. In compenso è arrivata anche una buona notizia perché si è allenato in gruppo Paulo Dybala.

Juve, una buona notizia e due cattive in vista del match con il Napoli