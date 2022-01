Calciomercato Cagliari, mossa a sorpresa: scambio col bomber

Il Cagliari starebbe pensando ad uno scambio con la Lazio: Keita Baldé tornerebbe in biancoceleste dando il via libera all’arrivo di Patric

Il Cagliari è tra le squadre apparse in maggiore difficoltà nella prima parte di stagione. I rossoblù occupano la penultima posizione in classifica. Ancora una volta, la squadra sarda dovrà confezionare un girone di ritorno strepitoso per raggiungere la permanenza in Serie A. La dirigenza rossoblù dovrà approfittare del calciomercato per rinforzare la squadra e tentare di imprimere la svolta alla propria annata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, il calciomercato si accende: possibile scambio con la Lazio, Patric per Keita Baldé

I cagliaritani hanno bisogno di trovare una soluzione cominciando a macinare punti. Il calciomercato offre l’opportunità di cambiare il volto della squadra. Le voci intorno al club rossoblù non mancano. Una di queste è quella rivelata da ‘La Nuova Sardegna’. Il quotidiano in edicola questa mattina parla della possibilità di uno scambio con la Lazio.

In biancoceleste tornerebbe Keita Baldé che nel corso della sua carriera ha fatto vedere le migliori cose proprio con la maglia laziale. Al suo posto, sull’isola sbarcherebbe il difensore spagnolo Patric, non una prima scelta di Sarri.

Al Cagliari nel reparto arretrato sono già arrivati Lovato e Goldaniga, l’innesto di Patric sarebbe il terzo in quella zona del campo. Il difensore di 28 anni ha un contratto con la formazione romana in scadenza al termine della stagione.

Keita Baldé in questa stagione ha segnato finora 3 reti deludendo le aspettative. I rossoblù si sarebbero certamente aspettati di più dall’attaccante che nel corso della sua carriera ha vestito pure le maglie di Monaco, Inter e Sampdoria. Fino a questo momento ha collezionato 11 presenze tra Serie A ed Europa League non riuscendosi mai a consolidare come titolare della squadra di Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Osimhen non ci sta: sfogo improvviso, clamorose dichiarazioni

Il 2022 ricomincerà da Walter Mazzarri che in questo primo scorcio sulla panchina della formazione cagliaritana ha totalizzato 9 punti in sedici giornate, frutto di una vittoria, sei pareggi e nove sconfitte. Una media punti di 0.71. Troppo poco per credere di poter raggiungere la salvezza.