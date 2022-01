Calciomercato, dalla Champions al Cagliari: ufficiale il rinforzo per Mazzarri

Primo rinforzo per il tecnico del Cagliari Mazzarri: ufficiale l’arrivo in prestito secco fino al termine della stagione di Lovato.

Primo colpo per il Cagliari nel mercato invernale. Con l’Atalanta infatti è stato definito il passaggio in maglia rossoblù di Matteo Lovato, che resterà quindi in Sardegna fino al termine della stagione andando a prendere il posto in rosa dell’epurato Diego Godin (in procinto di trasferirsi altrove). Un rinforzo importante per il tecnico Walter Mazzarri, che nei giorni scorsi aveva chiesto alla dirigenza rinforzi in vista della seconda parte della stagione.

Cagliari, ecco Lovato dall’Atalanta

Il difensore, preso dalla Dea in estate, in maglia nerazzurra ha collezionato 6 presenze in campionato (303 minuti complessivi in campo) ed una in Champions League, nella sfida che ha visto l’Atalanta perdere 3-2 per mano del Manchester United. Il Cagliari ha ufficializzato l’operazione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “È un punto fermo della Nazionale azzurra Under 21: ha partecipato ai campionati Europei di categoria in Ungheria e Slovenia, saltando solo una partita”.

Per lui si prospetta un ruolo di primo piano nella formazione rossoblù. “Difensore centrale disciplinato in marcatura – fa sapere il Cagliari – dotato anche di una buona visione di gioco: piede preferito il destro, con il quale risulta preciso in fase di impostazione”. Il debutto dovrebbe avvenire giovedì contro la Sampdoria. Il primo mattone per costruire la salvezza. Ma non basterà: Mazzarri si aspetta altri regali.