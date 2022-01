“Ha detto che resta qui”: Juve, annuncio del presidente e affare saltato

Il presidente del Gremio ha parlato del giocatore di proprietà Juve Douglas Costa. Il brasiliano vuole restare nonostante la retrocessione.

Una delle notizie più clamorose degli ultimi mesi nel mondo del calcio è senza dubbio la retrocessione in seconda divisione del Gremio, uno degli storici e più importanti club brasiliani. Tra i giocatori di rilievo della società c’è anche una ‘vecchia conoscenza’ del nostro calcio, l’attaccante verdeoro ancora di proprietà Juve Douglas Costa.

Il giocatore non ha mai brillato realmente e non è riuscito a mostrare il suo talento ed il suo futuro appariva certo. In tanti si aspettavano un addio del giocatore dopo la retrocessione e diversi club europei e brasiliani stavano chiedendo informazioni riguardo il suo futuro.

Juve, parla il presidente del Gremio

Sul giocatore in particolare c’erano due top club brasiliani, Atletico Mineiro e San Paolo, ed un top club spagnolo, il Siviglia. Nelle ultime ore il presidente del Gremio Romildo Bolzan Junior ha rilasciato clamorose dichiarazioni che riguardano tra l’altro il futuro dell’ala bianconera. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Gaucha:

“Douglas Costa ha detto che lui resta qui ed ha espresso lavolontà di continuare nel nostro club. Il Gremio è interessato alla sua permanenza”. Ovviamente questo cambia tutti gli scenari e la Juve, proprietaria del cartellino del giocatore, valuta tutti gli scenari plausibili per il suo futuro.