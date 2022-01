Calciomercato Roma, Mourinho esulta: visite mediche e rinforzo in arrivo

Mourinho chiede e ottiene un rinforzo per la sua Roma: chiusa la trattativa per l’esterno dell’Arsenal classe 1997

La Roma e José Mourinho ottengono il rinforzo per la fascia destra del campo che aspettavano. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, l’allenatore portoghese ha richiesto alla società giallorossa un nome ben preciso, motivo per cui nelle ultime ore la trattativa è stata chiusa in gran fretta e con entusiasmo. L’esterno destro dell’Arsenal, Maitland-Niles, sarà a disposizione per la squadra già in vista dei prossimi impegni del calendario. L’inglese può inoltre ricoprire anche il ruolo di trequartista e di centrocampista centrale, motivi da aggiungere all’accelerata voluta da Mourinho.

Roma, il rinforzo tanto atteso adesso è arrivato: visite mediche fissate per Maitland-Niles

Le trattative di calciomercato sono già in corso in Serie A. La Roma, dopo un’accelerata decisiva, ha portato a casa il rinforzo tanto atteso. José Mourinho aveva infatti riferito alla società il nome di Maitland-Niles, esterno dell’Arsenal. L’inglese classe 1997 arriverà dalla Premier League alla Capitale grazie a un prestito secco: la Roma ha così ottenuto un trasferimento, attualmente momentaneo, versando 500 mila euro a cui possono essere aggiunti altri eventuali 500 mila euro di bonus.

L’obiettivo è quello di comprendere come il giocatore si adatterà al campionato italiano di massima serie e comprendere soprattutto come esercitare un definitivo riscatto in estate dal prestito ora avviato. Si dovrà perciò comprendere in che modo esercitare l’eventuale definitivo trasferimento, dal momento che il diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro proposto dai giallorossi non convince pienamente l’Arsenal. Per Maitland-Niles sono comunque già state fissate le visite mediche. Si svolgeranno a Londra, nel centro sportivo del suo club di appartenenza, per poi avere la possibilità di raggiungere l’Italia e José Mourinho.