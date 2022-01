Morata al Barcellona? Xavi rompe il silenzio e spiazza i tifosi

Xavi ha parlato in conferenza stampa prima del match tra Barcellona e Linares di Coppa del Re. Domande anche sul possibile arrivo di Morata.

Che Morata non rientri più nei piani della Juve è un qualcosa di ormai conclamato. Anche se lo spagnolo nelle ultime partite del 2021 ha dato prova di una ritrovata verve sotto porta, il suo futuro sembra sempre più lontano da Torino.

Potrebbe quindi tornare in Spagna. Ma se l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino, sembra per lui un’esperienza già chiusa, uno spiraglio si potrebbe aprire in un’altra big del calcio spagnolo: il Barcellona.

A raffreddare però gli animi ci ha pensato immediatamente Xavi che, durante la conferenza stampa della vigilia di Linares-Barcellona di Coppa dei Re ha glissato sulle domande aventi come tema Alvaro Morata: “Se firmerà parlerò di lui. Adesso parlo solo dei giocatori che sono del Barcellona.”

Morata, addio alla Juve. Ipotesi Barcellona fattibile?

Xavi naturalmente evita di esporsi, spiazzando tutti coloro che sperano in qualche informazioni in più sul prossimo colpo di mercato dei blaugrana. Morata è un profilo interessante per una squadra che ha necessità di ricostruire come i catalani.

D’altro canto l’addio alla Juve e le porte chiuse all’Atletico, potrebbero accomunare gli intenti di Morata e del Barcellona. D’altro canto difficilmente la Juve accetterà di lasciar partire Morata senza prima avere in mano il suo sostituto.