Inter, parla l’agente di Nandez: “Per ora resta, ma…”

Il Cagliari è tra i grandi protagonisti del calciomercato di gennaio ma tra cessioni e partenze, al momento c’è la certezza: Nahitan Nandez resterà ancora.

La società di Tommaso Giulini è tra le più attive in questa finestra di trasferimenti di gennaio. I sardi, infatti, sono chiamati a ridestarsi dopo una metà stagione piuttosto negativa, che li vede in piena lotta in zona retrocessione. Da poco, ad esempio, è stato annunciato l’acquisto di Lovato dall’Atalanta e, appena si sarà negativizzato dal Covid-19, anche Goldaniga potrà firmare con il Cagliari. Per giocatori che entrano potrebbero esserci delle uscite. Per tale ragione il profilo sempre osservato è quello di Nahitan Nandez, indubbiamente tra i più interessati giocatori presenti in rosa.

Cagliari, l’agente di Nandez: “Per ora resta, ma il calciomercato è dinamico”

Puntualmente in occasione delle finestre di trasferimenti, il nome del 26enne centrocampista uruguaiano risuona per i grandi club, soprattutto di Serie A. In passato si è parlato spesso del Napoli così come dell’Inter. Per quanto riguarda i nerazzurri, secondo indiscrezioni, continuano a puntare gli occhi sul giocatore, sebbene sia difficile da trattare con i sardi, restii a cederlo e quindi a facilitare l’accordo.

Al momento il giocatore è positivo al coronavirus e in quarantena in Sardegna, al rientro dalle vacanze natalizie, pronto a riprendere gli allenamenti e la preparazione con il gruppo guidato da Mazzarri, quando sarà finalmente guarito. Il suo agente, Oscar Bentancourt, in esclusiva a ‘Serieanews.com’ ha dichiarato: “Al momento non ci sono novità, quindi in principio resta al Cagliari. Tuttavia, il mercato è molto dinamico…”. Dalle dichiarazioni s’intende che proposte concrete o ritenute tali non sono giunte, ma che si apre a ogni possibilità qualora dovessero materializzarsi proposte allettanti.