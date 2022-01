“Lunedì ufficiale”: la Serie A sta per dire addio ad un campione

‘Sky Sport’ annuncia: lunedì diventerà ufficiale il passaggio di Insigne al Toronto; il capitano del Napoli si trasferirà in Canada a luglio

“Tutto fatto”. A dirlo è stato ‘Sky Sport’. Adesso non c’è più il minimo dubbio: Lorenzo Insigne sarà un calciatore del Toronto a partire dal primo luglio. Il calciatore del Napoli si trasferirà in Canada e proseguirà lì la sua carriera. La testata ha anche riportato tutti i dettagli economici della trattativa che diventerà ufficiale nella giornata di lunedì.

Napoli, Insigne pronto all’avventura al Toronto: affare concluso, i dettagli dell’operazione ufficiale da lunedì

L’accordo è ormai totale. Entro lunedì si avrà anche l’annuncio ufficiale. Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne terminerà la stagione in Italia, tentando di aiutare la squadra di Luciano Spalletti a recuperare quantomeno la qualificazione in Champions League, svanita durante l’ultima giornata nel passato campionato, poi saluterà tutti e si trasferirà in Canada dove ad attenderlo ci saranno il Toronto e diversi milioni di euro. Il calciatore infatti firmerà un contratto da 11,5 milioni netti a stagioni con ulteriori 4,5 milioni legati ai bonus. Una cifra notevole che ha convinto l’attaccante della Nazionale di Roberto Mancini a considerare concluso il suo percorso al Napoli.

Il calcio italiano perde così un altro dei suoi calciatori più rappresentativa ed una ‘bandiera’. Lorenzo Insigne, infatti, napoletano e cresciuto nel Napoli, ha fatto ritorno definitivamente nel club azzurro nel 2012 dopo i prestiti a Cavese, Foggia e Pescara. Da lì in poi ha vestito solo la sua maglia del cuore. Da luglio invece si trasferirà nella Major League Soccer indossando la casacca dei ‘Reds’, la stessa che accolse anche un altro italiano, Sebastan Giovinco, apripista in Canada.