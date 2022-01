Vlahovic alla Juventus, l’ammissione di Pjanic che i tifosi volevano

Il centrocampista Miralem Pjanic consiglia alla Juventus di acquistare Dusan Vlahovic per sostituire Alvaro Morata destinato al Barcellona

Miralem Pjanic non ha dimenticato il trascorso alla Juventus. Il calciatore bosniaco ha lasciato la formazione bianconera nello scambio con il Barcellona che ha portato a Torino Arthur. In Spagna tuttavia non è riuscito a ritagliarsi grosso spazio con Koeman e dopo essere rimasto a lungo ai margini quest’estate si è trasferito in prestito al Besiktas, in Turchia, con cui ha è stato impegnato pure nella fase a gironi della Champions League. Il centrocampista, che in Italia è passato pure dalla Roma, in un’intervista concessa a ‘TuttoSport’ ha consigliato un acquisto alla sua ex squadra.

Juventus, il consiglio di Pjanic: “Vlahovic è il profilo giusto, è un top e si assume responsabilità importanti”

Nel corso dell’intervista rilasciata a ‘TuttoSport’ nella giornata di oggi, Miralem Pjanic non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto di indicare un nome per sostituire Alvaro Morata, destinato a trasferirsi al Barcellona. Il centrocampista bosniaco ha risposto così: “Prendere subito Vlahovic perché è giovane ed è uno di quei calciatori che appartiene alla categoria dei top. Dusan è uno di quegli attaccanti che si carica la responsabilità sulle spalle, sarebbe l’ideale per la Juventus“.

L’incoronazione di Pjanic per l’attaccante della Fiorentina arriva nel momento in cui il nome di Vlahovic

è sulla bocca di mezza Europa. L’attaccante classe 2000 fa gola a tanti ma soprattutto nell’anno solare 2021 ha dimostrato di essere un grande goleador chiudendo al secondo posto tra i calciatori più prolifici. Davanti a lui soltanto Robert Lewandowski.

Il calciatore ha un contratto fino al 2024 con il Barcellona tuttavia al termine della stagione non è detto che i catalani decidano di tenerlo in rosa. Potrebbe essere nuovamente ceduto, questa volta a titolo definitivo. Salvo il caso che Xavi Hernandez non decidesse di offrirgli una possibilità per provare a fornire esperienza ad una squadra che ha tutta l’intenzione di avviare un nuovo ciclo. Il calciatore ha disputato sedici partite nella sua prima parte dell’avventura al Besiktas.