Ruben Pardo torna a casa: attesa per la sfida contro la ‘sua’ Real Sociedad

Dopo anni in terra basca con la Real Sociedad Ruben Pardo ritrova la Real Sociedad da avversario in Coppa del Re.

Quando si parla di Ruben Pardo non si può non citare e non parlare della sua storia alla Real Sociedad. Il 29 Ottobre 2011 Ruben ha debuttato con la maglia del club del suo cuore entrando contro il Real Madrid. Da quel giorno ha fatto la storia della squadra basca dove ha collezionato oltre 150 presenze in diverse annate. Anni dopo queste due parti sono pronte a ritrovarsi come avversarie e li vedremo domani.

Ruben Pardo attualmente milita nel Leganes e nel pomeriggio di domani affronterà la Real Sociedad nei sedicesimi di Coppa del Re. Una gara senza dubbio emozionante per il giocatore che ritroverà i suoi vecchi tifosi ed alcuni dei suoi ex compagni.

Real Sociedad ed il grande rimpianto di Ruben Pardo

L’eclettico centrocampista ha giocato diversi anni a San Sebastian ma non è mai riuscito a vincere ed è proprio questo forse il più grande rimpianto, un nodo che rimarrà fisso nella carriera del talentuoso calciatore. Oltre al danno anche la beffa visto che la Real Sociedad ha vinto la Coppa del Re circa un anno fa, pochi mesi dopo l’addio del calciatore. Un rimpianto che rimarrà eterno nella mente di un talento e di un giocatore cosi importante per la storia del club.

Dopo la Real Sociedad il giocatore ha avuto una breve ed infelice parentesi con il Bordeaux dove ha giocato poche presenze e senza mai risultare decisivo. Ora una nuova avventura al Leganes con Pardo che è pronto a ritrovare il suo amato pubblico, questa volta però da avversario.