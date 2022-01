Juventus-Napoli, in serata l’ennesimo positivo: annuncio del club

Juventus-Napoli, anche Luciano Spalletti positivo al Covid-19: ecco l’annuncio del club azzurro, adesso è piena emergenza per De Laurentiis

Il rischio di un nuovo rinvio non è stato ancora paventato. Eppure, di questo passo (quantomeno) assisteremo ad uno Juventus-Napoli molto particolare. E soprattutto, davvero imprevedibile. D’altronde le assenze spadroneggiano da una parte e dall’altra. Non solo per gli infortuni, ma anche per i tanti calciatori riscontrati positivi al Covid-19.

Ne sa qualcosa il Napoli, che alla sfida con la Juventus arriverà senza la propria colonna portante. L’infermeria degli azzurri è strapiena di pezzi da novanta e, adesso, anche i contagi si mettono a complicare i piani di Spalletti. Già, proprio Luciano Spalletti: dopo la positività di Kevin Malcuit (registrata nella mattinata), sarà grande assente nella sfida di Torino.

📌 Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti.

Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/ZXm94hul6r — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022

Juventus-Napoli, doccia fredda per gli azzurri: anche Spalletti positivo

“Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”. Con questo tweet, il Napoli comunica l’avvenuto contagio da parte del tecnico toscano. Un’assenza pesante per il gruppo azzurro, che nelle prossime ore si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi.

Dopo la positività mattutina di Kevin Malcuit, quella di Luciano Spalletti è la seconda accertata nella giornata di oggi. Una doccia gelata per il Napoli, che vede complicarsi ulteriormente i propri piani in vista della super-sfida contro la Juventus. A Torino, servirà un’impresa (per ambedue le squadre) per portare a casa il risultato pieno, nonostante le assenze. Dall’una e dall’altra parte.