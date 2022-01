Cagliari, dopo Lovato arriva il nuovo centrocampista

Un nuovo centrocampista per il Cagliari: è questo il piano rossoblù per il mercato di gennaio. Nelle ultime ore starebbe avanzando il nome di Baselli, ma attenzione anche alle possibili alternative

Dopo l’ufficialità di Lovato, il Cagliari potrebbe annunciare anche l’arrivo di Goldaniga dal Sassuolo. Doppio acquisto immediato e rivoluzione totale in difesa. Il club rossoblù potrebbe spingere il piede sull’acceleratore anche per Calafiori, il quale si trasferirebbe in Sardegna dalla Roma con la formula del prestito secco per soli sei mesi.

L’arrivo di Calafiori, come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, aprirebbe concretamente le porte dell’addio a Dalbert, pronto a strizzare l’occhio al Flamengo. Detto questo, il mercato del Cagliari punterà con forte decisione anche su un nuovo centrocampista. Come rivelato da “Sportitalia”, Baselli resta il primo nome nella lista del ds Capozucca. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.

Nuovo centrocampista per il Cagliari: Baselli primo nome, Amrabat dice no

Baselli potrebbe rappresentare la pista più concreta per il centrocampo del Cagliari in vista dei prossimi giorni. La mezz’ala del Torino potrebbe salutare la compagine granata per abbracciare l’inizio di una nuova avventura e rimettersi in gioco in vista della seconda parte di stagione.

Non solo Baselli, il Cagliari avrebbe sondato il terreno anche per Amrabat. Apertura della Fiorentina, ma il giocatore sembrerebbe aver rifiutato il possibile trasferimento in maglia rossoblù in vista dell’attuale sessione di mercato. Sono attese novità già dai prossimi giorni: il Cagliari è pronto alla totale rivoluzione.