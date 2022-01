Vlahovic, l’offerta irrinunciabile rischia di mettere KO la Juventus

La Juventus vorrebbe portare Vlahovic sotto l’ombra della Mole, ma c’è una super offerta dell’Arsenal per il serbo.

La Juventus è attesa dal match di dopodomani contro il Napoli di Spalletti. I bianconeri hanno quasi l’obbligo di vincere per cercare di ridurre ancora di più la distanza dalla zona Champions League. Entrambe le squadre disputeranno la partita dell’Allianz Stadium con tantissime assenze per colpa del Covid e degli infortuni.

In casa juventina si sta parlando tanto anche di calciomercato. La ‘Vecchia Signora’ è alla ricerca di un attaccante e di un centrocampista. Sembrava fatta la cessione di Morata al Barcellona, ma Allegri e la Juve vogliono prendere prima un sostituto. I nomi sul piatto sono quelli di Vlahovic, Scamacca ed Icardi.

Juventus, super offerta dell’Arsenal alla Fiorentina per Vlahovic

Vlahovic è il sogno proibito della Juventus, ma è molto difficile prendere il calciatore della Fiorentina già in questo mercato di gennaio. A complicare i piani dei dirigenti juventini per l’acquisto del serbo, come riporta la Gazzetta dello Sport’, c’è la forte concorrenza dell’Arsenal di Arteta.

Il club inglese ha offerto a Commisso 55 milioni di euro, più l’abbuono di 15 milioni per il riscatto del prestito di Torreira. La proposta totale dell’Arsenal è di 70 milioni di euro, cifra che potrebbe far vacillare i dirigenti viola. La Fiorentina vorrebbe trattenere almeno fino a giugno Vlahovic, che ieri ha anche aperto ad un possibile accordo per il rinnovo.