“Non è assolutamente vero”: Vlahovic a sorpresa, annuncio netto

L’attaccante della Fiorentina, Vlahovic, esce allo scoperto, e parla del suo futuro lanciando messaggi chiari in vista della prossima estate

Dusan Vlahovic resterà alla Fiorentina fino a giugno, in estate si vedrà. Potrebbe anche rinnovare, nulla è stato deciso, nessuno scenario è certo. Lo ha rivelato lui in un’intervista rilasciata a ‘Politika.rs’, una lunga chiacchierata tra la sua infanzia, il presente ricco di elogi e il futuro incerto, col rinnovo in bilico e tanti club che lo stanno corteggiando a partire dalla Juventus.

Vlahovic, a proposito di futuro, fa chiarezza sul suo agente, smentendo una voce che era circolata nelle ultime ore: “Il figlio del presidente della Serbia è il mio agente? Questa è una sciocchezza. Non guarderei indietro a storie che non sono vere” le parole di Vlahovic, un vero e proprio annuncio alle porte di scelte indicative per il suo futuro.

Vlahovic e il suo futuro alla Fiorentina

Il contratto del centravanti serbo scade nel 2023, senza rinnovo è difficile credere possa arrivare a scadenza, più facile salutare a fine anno, ma non a gennaio, perché il suo obiettivo è condurre la Fiorentina lontano in questa stagione a suon di gol e prodezze. Poi, quel che succederà, sarà un mistero. Perché, dice Vlahovic, “si può ancora trovare un compromesso con Commisso“.

Vlahovic ha elogiato l’attuale presidente della Fiorentina spiegando che c’è stima nonostante l’accordo per il rinnovo che non è stato (ancora) raggiungo: “Commisso è un uomo ambizioso, è un grande presidente, che sa quello che vuole in ogni momento. Io non ho nulla contro la sua volontà, perché fa tutto parte del lavoro. Si può trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai” ha concluso. Portone aperto con vista sul futuro…