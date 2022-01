Balotelli preoccupa Mancini: comunicato ufficiale del club

Mario Balotelli, durante le vacanze natalizie, è stato in Italia e ha contratto il COVID-19. Slitta il rientro in Turchia dell’attaccante italiano.

Il centravanti italiano, Mario Balotelli, ha deciso di ricominciare dalla Turchia per ottenere maggiore continuità e con la speranza di tornare protagonista. Uno degli obiettivi del giocatore, pensando che questo è l’anno di Qatar 2022, è quello di riconquistare la Nazionale. Tuttavia, si complicano le prospettive perché l’anno è cominciato nel peggiore dei modi. Balotelli è risultato positivo al COVID-19 ed è anche sintomatico.

Futbolcumuz Mario #Balotelli’nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya’da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya’da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/MTYmZNsGQJ — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 4, 2022

Balotelli positivo al COVID-19: si allontana la Nazionale?

Il giocatore dell’Adana Demirspor è stato in Italia per trascorrere le vacanze natalizie e quelle di fine anno. Qui, infatti, c’è tutta la famiglia di Balotelli nonché sua figlia Pia. Quando il calciatore si è sottoposto al tampone per poter tornare in Turchia, prima dell’imbarco, è risultato positivo al coronavirus. Sfortunatamente, Balotelli è sintomatico e non potrà rientrare viaggiare all’estero ed essere a disposizione della squadra di Montella fin quando non si sarà negativizzato e avrà recuperato la condizione di salute.

È stato proprio l’Adana attraverso un comunicato diffuso sui social a dare informazioni sulle condizioni dell’attaccante italiano: “Dopo i sintomi avvertiti dal nostro calciatore Mario Balotelli l’esito del test molecolare che ha fatto nel suo Paese è risultato positivo. Il nostro calciatore, che ha iniziato il percorso di isolamento e cura, trascorrerà questo tempo a casa in Italia. Auguriamo al nostro giocatore una pronta guarigione”. Balotelli avrà bisogno quindi di cure, sebbene non siano state specificate e non si sappia nemmeno se sia vaccinato. Bisognerà attendere ma le prospettive per essere convocato da Mancini per gli spareggi di marzo verso i Mondiali sembrano meno rosee.