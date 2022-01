De Laurentiis spiazza Agnelli: due chiamate fanno tremare la Serie A

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis spinge per il rinvio del match con la Juve. Giro di telefonate con Dal Pino e De Siervo.

Il match tra Juve e Napoli è al centro della bufera Covid. Entrambe la squadre hanno diversi giocatori in quarantena, con il Napoli che è messo decisamente peggio. Giusto ieri sono arrivate anche le positività di Mario Rui e Spalletti, per una situazione che, in casa Napoli, è sempre più precaria.

Secondo il Mattino la situazione sta facendo infuriare De Laurentiis che, conscio che queste positività possono essere un preludio ad un focolaio più ampio, sta spingendo con tutte le sue forze per un rinvio.

Ieri pomeriggio De Laurentiis ha chiamato sia Dal Pino che De Siervo, le due massime autorità della Lega Serie A. La richiesta di De Laurentiis è semplice: la Lega Serie A deve prendere in mano la situazione e rinviare la partita o addirittura l’intera giornata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rinvio Juve-Napoli, la posizione della Lega Serie A

Nonostante il serio rischio di un focolaio maggiore in casa Napoli, che potrebbe poi di riflesso colpire anche la Juve, la posizione della Lega Serie A sembra essere quella di giocare ad ogni costo. Probabile quindi che la patata bollente venga scaricata, come successo con Salernitana-Venezia, alle autorità sanitarie locali. Con tutte le polemiche che ne conseguiranno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Cagliari, Mazzarri accontentato: colpo in attacco ufficiale

Il Napoli in ogni caso sta pensando di posticipare la partenza per Torino. Gli azzurri potrebbero partire domani mattina, riducendo ulteriormente i rischi di contatti e effettuando un ultimo giro di tamponi in mattinata.