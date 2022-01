Calciomercato Cagliari, Mazzarri accontentato: colpo in attacco ufficiale

Il Cagliari richiama dal prestito all’Avellino Luca Gagliano. Il prodotto del settore giovanile sardo si aggregherà al gruppo di Mazzarri.

Un ritorno alla base in questi primi giorni di mercato del Cagliari. La squadra di Mazzarri, impegnata a centrare una salvezza non certo semplice, è chiamata a diversi movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita.

Una delle prime mosse del Cagliari è stata il richiamo dal prestito del giovane Luca Gagliano. Attaccante classe 2000, Gagliano si era messo in mostra negli scorsi anni con la Primavera rossoblù, giocando poi la prima parte di stagione con Avellino.

Con gli irpini Gagliano ha collezionato 14 presenze e 3 gol. Per Gagliano si trattava della seconda avventura in prestito, dopo quella dello scorso anno all’Olbia. Adesso il giovane prodotto della primavera sarda sarà aggregato al gruppo di Mazzarri dove potrà dare il suo contributo alla prima squadra.

Gagliano, una pedina in più per Mazzarri

Ecco il comunicato con il quale il Cagliari da notizia del rientro dal prestito di Gagliano: “Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l’Avellino per la risoluzione del prestito del calciatore Luca Gagliano. Nato ad Alghero il 14 luglio 2000, Gagliano è cresciuto nel vivaio del Cagliari, diventando un punto fermo della Primavera con 28 reti in 75 gare disputate. Nella seconda metà del campionato 2019-20 è stato aggregato in pianta stabile alla prima squadra collezionando due presenze in Serie A, tra cui quella memorabile nella vittoria casalinga contro la Juventus: suo il gol e l’assist nel 2-0 finale.

Poi l’esperienza con l’Olbia nella stagione 2020-21 e la prima avventura lontano dall’Isola tra le fila dell’Avellino: 33 in totale le presenze in Serie C, 4 i gol realizzati. Attaccante mancino in grado di ricoprire più ruoli nella zona avanzata del campo, apprezzato per il suo spiritico di sacrificio e l’attaccamento ai colori rossoblù: rientra ora al Cagliari per dare il suo contributo alla causa. Bentornato, Luca!”