Milan, il Covid mette Pioli nei guai: Mou sogna lo sgambetto ai rossoneri

L’allenatore del Milan Stefano Pioli in ginocchio prima della partita con la Roma: “Tre positivi al Covid, domani nuovi tamponi”

Milan agitato a poche ore di distanza dalla partita di domani pomeriggio alla Roma. La società rossonera nella tarda serata ha diffuso un comunicato con cui ha fatto sapere di avere dei positivi all’interno del gruppo squadra. Una brutta notizia per Stefano Pioli che nel girone di ritorno dovrà correre velocemente per continuare a dare la caccia ai cugini dell’Inter.

Contrattempo (quasi) dell’ultim’ora per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan dovrà rivedere i propri piani di formazione. La società rossonera ha pubblicato una nota stampa dando notizia della positività di tre giocatori al Covid-19.

Ha poi rassicurato tutti sulle condizioni dei tre: “I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats”.

Secondo la redazione di Sportitalia, i tre calciatori risultati positivi al Covid-19 sarebbero Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori.

Il Milan ha necessità di vincere con la Roma per non perdere altro terreno dall’Inter. I nerazzurri conducono in classifica con quattro punti di vantaggio. Il Milan ha ritrovato il sorriso recentemente dopo un periodo in cui ha rallentato la sua corsa subendo il sorpasso dei cugini. Il match di San Siro potrebbe diventare un’importante occasione per la Roma, che ha bisogno di vincere per non perdere di vista la zona Champions League, distante sei lunghezze in questo momento. Mourinho, che ha ricevuto una targa dai suoi vecchi tifosi nerazzurri al suo arrivo a Milano, sogna lo sgambetto.