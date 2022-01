Piatek torna in Italia: “Accordo raggiunto col nuovo club”

Piatek è ormai ad un passo dal ritorno in Italia: secondo Di Marzio, Fiorentina e Herta Berlino hanno l’accordo per il suo passaggio in viola

La Fiorentina non vuole fermarsi al colpo Ikoné. I viola non vogliono lasciare nulla di intentato per raggiungere l’Europa. La squadra di Rocco Commisso è partita forte con Vincenzo Italiano dopo alcuni anni di stenti. I gigliati, galvanizzati dal momento, dunque, vogliono continuare a cavalcare l’onda. Vogliono pertanto continuare a puntellare la rosa. Il nuovo colpo potrebbe riguardare ancora il settore offensivo.

Fiorentina, colpo in attacco: “Tutto fatto per Piatek”, l’attaccante polacco torna in Italia

Krzysztof Piatek è pronto a fare la valigia per tornare in Italia. L’attaccante polacco è un obiettivo di calciomercato di Genoa e Fiorentina ma secondo le ultime indiscrezioni lasciate filtrare da Gianluca Di Marzio il calciatore ha ormai chiuso con i viola.

Secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Sky Sport’, Herta Berlino e Fiorentina hanno raggiunto l’accordo. Le due squadre hanno sistemato tutti i termini della trattativa. Piatek dunque è vicino al ritorno in Italia.

L’attaccante che diventò grande al Genoa, da un paio di stagioni sembra aver perso il tocco magico che ne ha contraddistinto la prima parte della sua avventura nel nostro paese proverà ora a rigenerarsi nella piazza che ha reso Gabriel Omar Batistuta uno dei più grandi attaccanti di sempre. All’argentino era stato accostato in passato.

L’attaccante polacco si è trasferito all’Herta Berlino poco meno di due anni fa. Il calciatore non ha lasciato però grandi tracce in Bundesliga. Piatek ha firmato 13 reti in 59 partite. Una cifra che non ha entusiasmato il club tedesco.

Neppure il suo rendimento in Italia è stato omogeneo. Arrivato nel 2018, ha incantato nei suoi primi mesi per poi eclissarsi in maniera abbastanza rapida. Dopo gli ottimi numeri firmati con il Genoa (19 gol in 21 partite), infatti, il suo rendimento è già calato al Milan con il quale ha siglato 16 reti in 41 gare. Ora proverà a sfruttare la terza chance italiana.