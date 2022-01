“Venerdì le visite mediche”: Napoli, il caos Covid non blocca il calciomercato

Il Napoli ha chiuso per il prestito di Tuanzebe dal Manchester United. Il club partenopeo ha programmato già la visite mediche.

Il Napoli domani giocherà, almeno di eventuali rinvii causa Covid-19, contro la Juventus. Gli azzurri, in piena emergenza, cercheranno di difendere i cinque punti di vantaggio che hanno in classifica sulla squadra di Allegri. I partenopei sono in forte crisi, visto che hanno totalizzato solo otto punti nelle ultime otto giornate di campionato.

Il reparto più in difficoltà in casa Napoli è sicuramente quello difensivo. Dopo la cessione di Manolas all‘Olympiacos, Spalletti dovrà fare a meno per le prossime settimane anche di Koulibaly. Il difensore è partito con il suo Senegal per disputare la Coppa d’Africa. I dirigenti azzurri si sono mossi sul mercato per regalare un’alternativa al tecnico toscano.

Napoli, Tuanzebe venerdì effettuerà le visite mediche

Il Napoli ha individuato in Axel Tuanzebe il nome giusto per rinforzare la difesa. Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, infatti, è fatta per il centrale inglese del Manchester United. Il calciatore è stato in prestito all‘Aston Villa nella prima parte di stagione, ma la prospettiva di giocare con continuità ha fatto la differenza.

La società partenopea ha chiuso anche gli ultimi dettagli con il Manchester United. Tuanzebe si trasferirà sempre con la formula del prestito secco, che costerà al club azzurro 500mila euro più bonus. Il Napoli ha programmato le visite mediche per la giornata di venerdì, 7 gennaio.