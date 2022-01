Serie A nel caos, altre partite rinviate: comunicazione ufficiale

Che caos in Serie A. Il direttore dell’ASL di Bologna ha detto che difficilmente si giocherà il match Bologna-Inter.

La variante Omicron sta mettendo in seria difficoltà la regolarità del campionato. Ogni giorno bisogna registrare nuovi casi di positività al Covid-19 tra i calciatori della Serie A. Domani ci sarà la ripresa dopo le sosta natalizia, ma tante gare rischiano di saltare. Le ASL sono diventate di nuovo l’ago della bilancia se far giocare o meno un match.

C’è molto caos sul far disputare o meno alcune partite, visto che ci sono scelte differenti a seconda dell’ASL di competenza. Se il Napoli ha avuto il via libera per partire per disputare la partita contro la Juventus, il Torino è stato bloccato dall’autorità competenze e non potrà giocare il match di domani contro l’Atalanta.

Serie A, a rischio anche Bologna-Inter e Fiorentina-Udinese

Anche Bologna-Inter è a forte rischio. A confermalo è Palo Bordon, direttore dell’ASL del capuologo emiliano, a ‘Repubblica’: “E’ molto difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell’attività agonistica”. Tra le due squadre ci sono ben 9 nove calciatori positivi al Covid-19, di cui 6 solo tra i rossoblù.

Rischia di saltare anche la sfida di domani del Franchi tra la Fiorentina e l’Udinese, considerando che l’ASL di Udine ha bloccatao il team friulano sia per domani che per la partita di domenica contro l‘Atalanta. Tutto il gruppo bianconero è stato messo in isolamento e non dovrebbe disputare entrambe le gare. E’ notizia di questi minuti che l’ASL Napoli 2, come quanto riferito dall”ANSA’, ha messo Zielinski, Rrahamani e Lobotka in quarantena. I tre calciatori, arrivati da pochi minuti a Torino insieme al resto del gruppo, sono stati bloccati perché hanno avuto dei contatti con dei positivi e che non hanno ancora effettuato la terza dose.