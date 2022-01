“Squadra bloccata…”, Serie A nel caos: l’ASL interviene di nuovo

La Serie A nel pieno della quarta ondata, le ASL intervengono e bloccano le squadre: stavolta tocca al Torino di Juric, il comunicato ufficiale

La Serie A è tornata indietro di quasi un anno. Poco importa dei vaccini, poco importa dei protocolli sanitari della FIGC. I focolai sono schizzati alle stelle dopo il rientro dalle vacanze invernali, con tutti i gruppi squadra del nostro campionato coinvolti nella quarta ondata. E adesso, l’intera competizione rischia di rivivere gli stop a singhiozzo della scorsa stagione.

Nonostante tutto, la Lega ieri ha voluto ribadire il regolare svolgimento del calendario, anche se il caso Salernitana ne era stato un primo segno di debolezza. Di qui, anche altre squadre rischiano di restare bloccate dalle rispettive ASL di riferimento, in questo avvio di 2022. È il caso del Torino di Ivan Juric, che domani non potrà prendere parte alla trasferta di Bergamo, per la gara contro l’Atalanta.

Serie A nel caos, l’ASL blocca il Torino: nessuna trasferta, squadra bloccata

Come comunicato dall’ASL Città di Torino: “È stata disposta la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino, per la durata di cinque giorni, a partire da oggi”. La squadra di Juric è stata bloccata, dunque, dalle autorità, prima della trasferta di domani in direzione Bergamo.

Attualmente, ci sono otto positivi all’interno del gruppo squadra granata, con ulteriori positività sorte alla luce durante l’ultimo giro di tamponi. Allenamenti e spostamenti vietati per il Torino, a serio rischio anche per la prossima gara contro la Fiorentina (in programma domenica 9 gennaio).