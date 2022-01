Incredibile Napoli: “Un calciatore sta andando all’aeroporto…”

‘Radio Kiss Kiss’ parla di un partenopeo che starebbe tornando all’aeroporto per far riprocessare il suo tampone: positivo al Covid?

Juventus-Napoli non è una partita come le altre. E nelle ultime due stagioni, la sfida si sta caratterizzando per la sua particolarità anche per questioni extracampo. Un anno fa si è acceso il polverone legato alla decisione dell’Asl di bloccare la partenza dei partenopei ad ottobre. Questa volta la società napoletana è partita regolarmente per Torino ma le disavventure si stanno susseguendo. L’ultima in ordine di tempo riguarda un calciatore del quale non sono state specificate le generalità per motivi di privacy.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, un calciatore corre verso l’aeroporto di Caselle: tampone da riprocessare, sospetta positività al Covid

Il calciatore in questione, come riferito da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, starebbe raggiungendo l’aeroporto di Caselle. Il motivo è legato ad una presunta positività. Lì, la Guardia di Finanza ha una macchina che consente di riprocessare un tampone nel giro di un paio d’ore. Il tampone in questione non convince e pertanto si sta tentando di sciogliere questa dubbio in tempo utile per la partita in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium. Una partita alla quale il Napoli arriva già in pienissima emergenza.

Non ci saranno infatti Meret, Koulibaly, Anguissa, Ounas, Lozano, Osimhen, Malcuit e Mario Rui oltre al tecnico Luciano Spalletti, anche lui alle prese con il Covid e bloccato a casa.

LEGGI ANCHE >>> Esonero e ribaltone in panchina: è ufficiale anche il sostituto

Il Napoli, attraverso una nota, ha specificato inoltre che al termine del giro di tamponi effettuati durante la notte al gruppo squadra è emersa la positività di un componente dello staff tecnico, regolarmente vaccinato, che è stato posto in isolamento come da protocollo. Alcuni tamponi, ha poi specificato la società, sono ancora in attesa di essere riprocessati.