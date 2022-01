DIRETTA Sampdoria-Cagliari: segui la partita LIVE

Alle 12.30 spazio al primo match di questo nuovo turno di Serie A. Allo Stadio Luigi Ferraris scendono in campo Sampdoria e Cagliari.

Si torna in campo, in quella che si prospetta una giornata molto particolare. Il Covid sta inevitabilmente condizionando lo svolgimento della Serie A, e cosi sono già tantissime le partite che non si giocheranno. Alle 12.30 sarebbe dovuto toccare anche all’Inter ed il Bologna scendere in campo, con la squadra di Mihajlovic che è stata bloccata dall’ASL a causa della situazione contagi.

L’altro match in programma, che si giocherà regolarmente, è quello tra Sampdoria e Cagliari. Entrambe le squadre hanno assoluto bisogno di punti per evitare di essere risucchiate nella zona rossa della classifica. Se per i blucerchiati le ultime partite hanno mostrato un trend tutto sommato positivo, in casa sarda la situazione è decisamente diversa.

I ragazzi di Mazzarri hanno raccolto tre sconfitte consecutive, penultimi in classifica con soli 10 punti. Ecco perchè servirà scendere in campo con la consapevolezza che la vittoria è uno dei pochi risultati utili e possibili per smuovere il proprio percorso.

Sampdoria-Cagliari, le formazioni ufficiali