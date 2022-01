Esonero e ribaltone in panchina: è ufficiale anche il sostituto

La pausa invernale è servita a un club di Serie B per riflettere sul futuro: cambio in panchina per uscire dalla crisi di risultati.

Spesso si accusano i club di calcio di agire condizionati dall’impulsività del momento, soprattutto per quanto riguarda l’esonero dell’allenatore. Una giornata storta può avere effetti deleteri sul futuro di un tecnico e, di conseguenza, anche su quello di una squadra. E per questo motivo è sempre meglio riflettere sul da farsi prima di agire.

È quello che ha fatto in Serie B la SPAL di Joe Tacopina, che in estate aveva iniziato un ambizioso progetto che avrebbe dovuto riportarla in massima serie. Un piano che prevedeva come punto fermo il tecnico spagnolo Josep Clotet, reduce dalla più che positiva esperienza al Brescia e pronto a dimostrare tutto il suo valore con una rosa di buon livello.

Qualcosa, però, evidentemente è andato storto. Dopo 18 giornate di campionato gli estensi si trovano al 15° posto con soli 20 punti conquistati, molto più vicini ai playout che ai playoff promozione che erano l’obiettivo minimo a inizio stagione. Un risultato che è costato l’esonero a Clotet, una decisione ufficializzata oggi a quasi un mese di distanza dall’ultima gara giocata.

SPAL, rivoluzione in panchina: addio a Clotet, arriva Venturato

Una partita persa in modo netto sul campo del Frosinone, un 4-0 inequivocabile che ha spinto il club a riflettere sul futuro anche considerando i troppi alti e bassi visti nella prima parte del campionato. Da qui la decisione maturata oggi: Clotet esonerato, al suo posto arriva Roberto Venturato.

Veneto nato in Australia, il nuovo tecnico della SPAL ha legato il suo nome al Cittadella, club che ha portato dalla Lega Pro alle soglie della Serie A piazzandolo costantemente in zona playoff. Un sogno, quello della massima serie, sfumato due volte in finale, l’ultima la scorsa stagione contro il Venezia a cui sono seguite le dimissioni dopo 8 stagioni e ben 270 panchine alla guida della squadra.

Profeta del 4-3-1-2, adesso Venturato torna in panchina con l’obiettivo di rianimare la SPAL e riportarla nella parte sinistra della classifica. Vedremo se la scommessa di Joe Tacopina stavolta si rivelerà vincente.