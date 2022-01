“Vogliamo la vittoria a tavolino”: Serie A nel caos, il club non ci sta

Il presidente del Venezia, Duncan Niederauer, chiede i tre punti contro la Salernitana, che non è scesa in campo a causa dei casi di COVID-19.

La Salernitana ha saltato la seconda partita consecutiva di Serie A, a causa dei numerosi casi di Covid-19 presenti nel gruppo squadra. Il club ha seguito le direttive dell’ASL in occasione della sfida contro il Venezia. In effetti, si contano ad oggi 10 tesserati positivi, di cui 8 calciatori e 2 membri dello staff tecnico. Secondo le ultime informazioni riferite, due giocatori si sono negativizzati in queste ore ma un altro sarebbe risultato positivo all’ultimo giro di tamponi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Salernitana-Venezia, il presidente Niederaue reclama i tre punti a tavolino

Nonostante ciò, la Lega Serie A ha comunque stabilito che i match possono regolarmente disputarsi in presenza di almeno 13 calciatori disponibili. Per tale ragione, il Venezia si appella alle decisioni della legge del calcio e chiede da subito l’assegnazione dei tre punti a tavolino. Gli uomini di Zanetti si erano infatti presentati sul terreno di gioco per il match contro i campani.

LEGGI ANCHE >>> “Non giocherà più quest’anno”: Tuchel gela il Chelsea e i tifosi

A tal proposito ha subito fatto sentire la propria voce il patron del Venezia, Duncan Niederaue, il quale ha dichiarato ai canali ufficiali del club: “Ieri la nostra squadra era a Salerno in totale allineamento con le direttive della Lega Serie A e i regolamenti federali che impongono a tutte le squadre in assenza di una precisa notifica di rinvio, di presentarsi sul campo di gioco. Per questo motivo la partita avrebbe dovuto essere giocata oppure deve essere sanzionato il risultato di 3-0 in coerenza alle regole. Chiediamo inoltre che il risultato venga convalidato come da regolamento prima del prossimo match casalingo col Milan. Abbiamo lasciato a casa due squalificati in modo che potessero scontare la loro unica partita di penalità e non vorremmo che scontassero una squalifica maggiore a causa di questa situazione”.