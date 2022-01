“Non giocherà più quest’anno”: Tuchel gela il Chelsea e i tifosi

L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha comunicato che la stagione del difensore Ben Chilwell è terminata anzitempo.

Cattive notizie giungono in casa Chelsea. Il tecnico Thomas Tuchel, infatti, ha annunciato ai media che la stagione di Ben Chilwell è terminata anzitempo. A causa di infortunio il difensore inglese perderà praticamente tutta la seconda parte di stagione. Un’assenza che peserà molto per i Blues, i quali saranno costretti a tornare sul mercato e a farlo quanto prima: potrebbe rientrare in squadra Emerson Palmieri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chelsea, Tuchel annuncia: “La stagione di Chilwell è finita”

I sospetti sul prosieguo di annata del 25enne si sono mostrati fondati. Chilwell si era infortunato in occasione della gara di Champions League contro la Juventus e ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il difensore, dopo l’operazione, avrà chiaramente bisogno di rispettare circa 5-6 mesi di recupero. Thomas Tuchel alla stampa si è espresso così: “Non darò alcun dettaglio, ma non posso negare che Ben Chilwell sia vittima di un lungo infortunio. Il nostro terzino sinistro mancherà per tutta la stagione“.

LEGGI ANCHE >>> Eriksen di nuovo in Premier League: l’annuncio dell’allenatore

Sembra facile, quindi, immaginare che la scelta migliore possa essere far rientrare Emerson Palmieri dal prestito oneroso fino al termine dell’annata al Lione. Il difensore italo-brasiliano conosce perfettamente la squadra e quindi può entrare subito nei suoi schemi. Così ne ha parlato Tuchel, aprendo anche a possibilità diverse: “Apprezziamo Emerson come giocatore, anche come persona è stato importante. So che non ha avuto molti minuti, ma è un grande ragazzo e professionista. Lui è ancora un giocatore del Chelsea ma non conta solo quel che voglio io. Bisogna valutare la situazione. Ci stiamo pensando ed Emerson è una della opzioni”.