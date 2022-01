Inter, per 40 milioni Marotta libera il top player

In casa Inter non si smette di pensare al mercato. Uno dei possibili papabili alla cessione è il centrale olandese Stefan De Vrij.

Questa estate l’Inter è stata costretta ad affrontare un’autentica rivoluzione. Il club nerazzurro ha perso Antonio Conte in panchina ed i tifosi hanno dovuto ‘incassare’ le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, due pedine fondamentali per i nerazzurri. La prossima estate ci potrebbero essere altre illustri partenze.

Con Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic in scadenza e con il futuro ancora da decidere, un’altra possibile cessione è quella di Stefan De Vrij. Il centrale olandese ha il contratto in scadenza nel 2023, e, nonostante tutto, non si parla di rinnovo. Il giocatore potrebbe partire per ‘fare cassa’ e regalare cosi al club nerazzurro le risorse necessarie per fare mercato.

Inter, su De Vrij c’è l’Atletico Madrid di Simeone

Il giocatore è stato accostato alle big di Premier League negli ultimi mesi, ma secondo quanto riporta El Nacional sulle sue tracce c’è l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Gli spagnoli sono a caccia di un rinforzo importante in difesa ed hanno messo nel mirino il calciatore, valutandolo 40 milioni di euro.

La società nerazzurra, dal canto suo, già studia possibili sostituti ed avrebbe in particolare messo nel mirino Bremer del Torino e Luiz Felipe, difensore in scadenza con la Lazio.