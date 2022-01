“Dubbi su Wanda”: Icardi, bocciatura a sorpresa dalla Serie A

Mauro Icardi, tramonta il possibile ritorno in Serie A? La Juventus era la prima indiziata, la spunta la bocciatura a sorpresa.

Si parla ormai da tempo di un possibile ritorno in Mauro Icardi in Serie A. Da quando ha lasciato l’Inter, infatti, per il bomber argentino sembra non si siano mai chiuse in maniera definitiva le porte di un possibile rientro in Italia. In fin dei conti, il segno lasciato dall’attaccante nel nostro paese è evidente, soprattutto in termini di gol e prestazioni. L’approdo al Paris Saint Germain sembrava dovesse dare la svolta definitiva alla sua carriera, cosi però non è stato.

Ad oggi Mauro non sembra aver costruito delle basi solide all’ombra della Tour Eiffel, e proprio per questo la sensazione costante lascia pensare ad un addio. Nel breve termine e a di là da venire, questo è tutto da vedere. E proprio la Serie A, come detto, resta una delle soluzioni paventate. Anche se nelle ultime ore giunge una bocciatura roboante al possibile rientro di Icardi nel nostro paese.

Icardi, crollano le quotazioni Juve: colpa di… Wanda Nara

La Juventus è una delle squadra maggiormente accostate ad Icardi, non da oggi. Alla Vecchia Signora serve un bomber di spessore, uno in grado di spostare gli equilibri e segnare i gol necessari a trascinare la squadra bianconera. E cosi proprio l’argentino da tempo viene indicato come una soluzione ideale. Eppure, nelle ultime spunta la bocciatura proprio in quel di Torino.

Come riportato questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa Juve non sono cosi sicuri di voler puntare su Icardi. Da un lato il giocatore e la moglie/agente Wanda Nara sarebbero disposti ad aprire soltanto ad un addio definitivo, dunque non fino alla fine di questa stagione e magari in prestito.

Dall’altra parte, però, emergono anche i dubbi della stessa Juventus, primo club indicato come possibile soluzione per rivedere Icardi in Serie A. Ci sono “dubbi su Wanda” – scrive la rosea – ed in particolare su quelle che sono state le beghe coniugali tra i due, un aspetto che “ha lasciato il segno“. Un cambiamento che, all’età di Icardi, secondo i vertici Juve non sarebbe sostenibile.