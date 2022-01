Juve, doccia gelata per Allegri: ufficiale, pugno duro

Arriva la sanzione pesante per Massimiliano Allegri. Pugno duro per l’allenatore della Juventus dopo la sfida col Napoli.

Un pareggio che di sicuro avrà lasciato l’amaro in bocca, quello andato in scena all’Allianz Stadium. Un sapore amaro, ovviamente, per la Juventus che si è ritrovata di fronte un Napoli in seria difficoltà, con tanti infortuni ed assenze legate alla Coppa d’Africa. Eppure, la Vecchia Signora non è riuscita ad imporsi, restando inerme di fronte ad una squadra che non aveva nemmeno il suo allenatore in panchina (Spalletti positivo al Covid).

E cosi, dopo essere andata addirittura in svantaggio con il gol di Mertens, la compagine bianconera ha quantomeno rimesso in piedi la situazione con il gol di Federico Chiesa. E’ bastato a placare gli animi? No, visto che tutto l’ambiente ha mal digerito il risultato maturato al termine della partita. Tifosi inferociti, ma non solo. E cosi è arrivata la sanzione pesante.

Juve, squalifica per Allegri: il comunicato ufficiale

In queste ore è arrivato il comunicato del giudice sportivo. Quella più sorprendente arriva proprio in relazione a Juventus-Napoli, con Massimiliano Allegri protagonista di un provvedimento molto duro. Il tecnico, infatti, è stato squalificato per una giornata (con un’ammenda di 10 mila euro) “per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del direttore di gara”.

Un atteggiamento, quello di Allegri, da ricondurre evidentemente agli ultimi e concitati minuti di gara, con la Juventus che ha protestato per non aver avuto a favore un calcio d’angolo dopo la punizione finale battuta da Dybala. Il tempo era abbondantemente finito, ma i giocatori in campo hanno protestato proprio perchè avrebbero voluto battere il calcio d’angolo.

Una decisione che non sarà andata giù nemmeno a Massimiliano Allegri, vista la reazione che ha portato poi alla decisione del giudice sportivo. La Juventus, dunque, dovrà rinunciare al suo allenatore per la prossima sfida contro la Roma.