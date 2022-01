“Rischia un mese di stop”: la tegola che spaventa Sarri

Problema serio in casa Lazio, dove lo stop di Francesco Acerbi rischia di mettere in difficoltà l’allenatore Maurizio Sarri.

In casa Lazio si fanno i conti con quelle che saranno le prossime settimane, cruciali per la stagione biancoceleste, ed ovviamente i giocatori a disposizione di Sarri. La squadra sta cercando i giusti equilibri, con l’allenatore che sembra riuscire sempre di più a dare la sua impronta a questi giocatori. Chiaro che serve dare una svolta concreta e continuativa nel tempo, ed è quello che si aspetta anche la proprietà.

Due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite, un bottino tutto sommato positivo e che permette di guardare al futuro con fiducia. Certo, il pareggio contro l’Empoli non rappresenta il miglior modo per cominciare il 2022. Andreazzoli ha messo alle strette Sarri, provocando anche la reazione dei tifosi sui social. Ma al momento l’allenatore ha ben altro a cui pensare.

Lazio, Sarri rischia di perdere Acerbi per un mese

L’infortunio di Francesco Acerbi è l’argomento di discussione principale in casa Lazio. Il difensore è uno dei punti fermi di Sarri, e non averlo a disposizione di sicuro rappresenta un problema serio. Fuori dopo appena 25‘ minuti durante la partita contro l’Empoli, probabilmente una forzatura dettata sia dalla generosità del giocatore ma anche – scrive ‘Il Corriere dello Sport’ – dalle necessità dello stesso allenatore.

E allora? Sarri rischia di aver fuori per ben quattro settimane. Tanto tempo, considerando quelli che saranno gli impegni della Lazio nel futuro prossimo. E cosi in casa Lazio si monitora la situazione costantemente, anche per capire quali possano essere le possibili soluzioni.