“Firmo subito se…”: Lazio, l’annuncio fa esultare i tifosi

Non ancora conclusa la trattativa tra la Lazio e Sarri per il rinnovo del mercato: il tecnico in conferenza stampa ha fatto il punto.

L’andamento, fin qui, non è stato quello auspicato: settimo posto a quota 32 punti, a -6 dalla zona Champions League. La Lazio, in ogni caso, è entusiasta dell’operato di Maurizio Sarri al punto da volergli presentare a breve un accordo teso ad estendere la durata dell’attuale contratto fino al 2025. I contatti sono in corso tuttavia la fumata bianca non è ancora arrivata. A fare il punto della situazione è stato lo stesso allenatore, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, Sarri pronto a firmare il rinnovo

“Non so se il contratto sia arrivato, non telefono al mio avvocato prima della partita. Se arriva, si firma”. Apertura totale quindi da parte del tecnico, che dal mercato si aspetta diversi regali: in particolare serve un vice Immobile considerando che Vedat Muriqi (un gol in 11 presenze in campionato) è in lista di sbarco: per lui si era fatto avanti l’Hull City tuttavia la punta preferirebbe tornare al Fenerbahce. Il club, in attesa di scegliere la punta, intanto ha puntato i riflettori su Nedim Bajrami che si sta mettendo particolarmente in evidenza con la maglia dell’Empoli.

LEGGI ANCHE>>> Inter, niente da fare per Inzaghi: il big salta la Lazio

Nel frattempo Sarri si gode la crescita di Mattia Zaccagni, autore di 2 gol e un assist nelle ultime 4 partite di campionato. “Può diventare un giocatore chiave. Per due mesi è stato rallentato da infortuni, ora è in condizione fisica e mentale ottima. Lascia la sensazione che ha ancora margini di miglioramento”. Chi è invece è chiamato a rilanciarsi è Felipe Anderson: “Sarebbe straordinario se riuscisse a limitare i suoi alti e bassi, che non saranno mai azzerati del tutto”.