Inter, niente da fare per Inzaghi: il big salta la Lazio

L’Inter si prepara alla sfida con la Lazio dove dovrà fare a meno di una stella in seguito al mancato 0-3 a tavolino contro il Bologna.

La Serie A è sempre più nel caos, e la questione relativa alle gare rinviate rischia di complicare non poco il regolare svolgimento del campionato. Nell’ultimo turno sono mancate all’appello ben quattro sfide in seguito alle decisioni delle varie ASL legate alla quarta ondata di COVID-19 che sta colpendo l’Italia.

Non si sono così disputate Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter, gara quest’ultima che inizialmente era stata considerata con uno 0-3 a tavolino in favore degli ospiti. Pochi minuti fa, però, il Giudice Sportivo ha contrassegnato la gara, come le altre tre coinvolte, con la scritta “sub iudice”.

Una mossa che annulla di fatto la vittoria a tavolino dell’Inter e che cambia le cose in casa nerazzurra in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio. Domani sera, infatti, Simone Inzaghi non potrà contare su un big che risulta ancora squalificato.

Inter, contro la Lazio Calhanoglu out: è ancora squalificato

Parliamo di Hakan Calhanoglu, arrivato in estate a parametro zero dai cugini del Milan e rivelatosi uno degli acquisti più importanti della stagione. Chiamato al gravoso compito di sostituire Christian Eriksen, dopo diverse stagioni in rossonero tra luci e ombre il turco si è calato perfettamente nella parte risultando vitale nel 3-5-2 di Inzaghi.

Calhanoglu, 6 gol e 8 assist in 17 presenze in campionato, resta in “sospeso” in attesa della decisione definitiva del giudice su Bologna-Inter. Sconterà la squalifica rimediata nella sfida contro il Torino – dove diffidato era stato ammonito – proprio domani sera a San Siro contro la Lazio.

Una brutta notizia per l’Inter. Simone Inzaghi contava infatti anche sul turco per avere la meglio su una big come la Lazio. La squadra dovrà rivelarsi adesso forte abbastanza anche senza Calhanoglu per stendere l’Aquila e continuare la corsa verso lo Scudetto.