Calciomercato Lazio, assalto al centrocampista: cifra monstre sul tavolo

Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione. Pronta un’offerta decisamente importante da parte del Manchester United.

Da diversi anni Milinkovic-Savic è uno dei pezzi pregiati del mercato della Lazio. Puntualmente però i biancocelesti sono riusciti a resistere agli assalti delle big d’Europa, tanto che il centrocampista serbo è al suo 7° anno a Roma.

A fine stagione però lo scenario potrebbe cambiare a causa di una pesante interferenza del Manchester United. I Red Devils, stando a quanto riporta il Messaggero, sarebbero pronti ad accontentare le esose richieste di Lotito pur di portare il classe ’95 in Premier League.

La Lazio per il suo gioiello, punto fermo di mister Sarri, come si evince dai 7 gol e 7 assist messi già a referto questa stagione, chiede non meno di 80 milioni. Una cifra importante, ma che a quanto pare non spaventa affatto il Manchester United.

Milinkovic-Savic e quell’intreccio di mercato tra Lazio, United e Juve

L’addio di Milinkovic-Savic è però legato a doppio filo a quello di Pogba. L’intenzione dello United è infatti quella puntare sul laziale solo in caso di addio del francese. Ed ecco che nel gioco di mercato potrebbe inserirsi anche la Juve.

I bianconeri, che non hanno mai fatto mistero di voler riportare a Torino Pogba potrebbero però fiondarsi su Milikovic-Savic qualora Pogba non mi muovesse da Manchester. Uno scenario a tre che preannuncia un prossimo mercato di fine stagione decisamente scoppiettante.