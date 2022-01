“Vi sanzioneranno…”: Real Madrid, il Valencia protesta e Piqué li avverte

Tweet del Valencia in aperta polemica per il rigore dato al Real Madrid. I ‘pipistrelli’ citano la celebre serie tv La Casa di Carta.

Non si può dire che non abbiamo uno spirito citazionista e una discreta cultura pop quelli del Valencia. Come certo non si può dire che abbiano preso bene il rigore concesso al Real Madrid a fine primo tempo durante il match di Liga di questa sera in scena al Santiago Bernabeu.

L’episodio incriminato è un contatto in area ai danni di Casemiro. Un contatto a detta del direttore di gara sufficiente per assegnare il calcio di rigore. Di tutt’altro avviso i calciatori del Valencia che immediatamente hanno protestato.

Sensazione condivida anche dallo staff social dei pipistrelli, il quale, con un tweet subito diventato virale, ha paragonato l’episodio alla celebre serie tv La Casa de Papel, La Casa di Carta in italiano, che, per i pochi che non lo sapessero, parla proprio di rapine ambientate a Madrid.

No lo digáis muy alto que os van a sancionar. 🤫 https://t.co/OrfQ75IUL2 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022

Real-Valencia, tweet virale e… anche Piqué interviene

Il tweet immediatamente è diventato virale, con migliaia di tifosi valenciani e non solo che hanno retwettato e commentato. Naturalmente, di tutt’altro avviso, anche i tifosi del Real sono intervenuti, fino a generare un grande dibattito sul social.

Dibattito nel quale è intervenuti anche il difensore del Barcellona Gerard Piqué che ha condiviso il tweet commentando con un eloquente ed altrettanto polemico: “Non ditelo troppo forte altrimenti vi sanzioneranno.”