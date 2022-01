DIRETTA Verona-Salernitana: segui la partita LIVE

Tutto pronto per Verona-Salernitana, match delle 20:45 del ventunesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca allo stadio Bentegodi.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Verona-Salernitana, match della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio fissato alle ore 20:45. La formazione di Igor Tudor ospita allo stadio Bentegodi di Verona i granata di Stefano Colantuono. Gli scaligeri sono alla ricerca della continuità per scalare posizioni in classifica. Di fronte, questa sera, c’è una Salernitana decimata dai casi di positività al Covid ed in netta difficoltà. Ad arbitrare il match il signor Federico Dionisi della sezione di L’Aquila. Al VAR, invece, il duo formato da Giacomelli e Prenna.

Verona-Salernitana, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Günter, Ceccherini; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Kivila, Toniolo, Ruegg, Pierobon, Sutalo, Depaoli, Terracciano, Lasagna, Kalinic. Allenatore: Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Veseli; Djuric, Gondo. A disposizione: Belec, De Matteis, Jaroszynski, Kechrida, Motoc, Russo, Schiavone, Capezzi, Cannavale, Bonazzoli. Allenatore: Colantuono.