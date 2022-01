Juve, buone notizie per Allegri: comunicato ufficiale

La Juventus annuncia l’esito negativo del tampone per un membro fisso del gruppo a disposizione di mister Massimiliano Allegri.

Nelle scorse settimane, durante le feste e mentre il campionato di Serie A era fermo, la curva dei contagi da coronavirus è aumentata in modo esponenziale in Italia raggiungendo picchi altissimi. Un’ondata, la quarta dall’inizio della pandemia, che ha colpito milioni di italiani e naturalmente anche diversi calciatori della Serie A.

Tra questi anche alcuni giocatori della Juventus, che però dopo aver affrontato la malattia sono stati dichiarati guariti proprio nelle ultime ore a seguito di tampone eseguito con esito negativo. L’ultimo in ordine di tempo è il terzo portiere Carlo Pinsoglio, che da domani si metterà nuovamente a disposizione di mister Massimiliano Allegri insieme al brasiliano Arthur e al capitano Giorgio Chiellini.

Juventus, Allegri ritrova Pinsoglio: il COVID è alle spalle

Arthur e Chiellini siederanno in panchina già stasera nella sfida contro la Roma. Per quanto riguarda Pinsoglio, invece, il ritorno all’attività è previsto per domani allo Juventus Training Center. A dichiararlo è lo stesso club bianconero in una nota in cui annuncia la negatività al tampone dell’estremo difensore, ormai dal 2017 importante membro dello spogliatoio nonostante l’impiego sul campo arrivato con il contagocce.

Nativo di Moncalieri e cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Pinsoglio ha passato l’intera carriera sotto contratto con il club bianconero. Dopo aver girato in prestito l’intera penisola – Viareggio, Pescara, Vicenza, Modena, Livorno e Latina – è tornato alla base per essere utilizzato come terzo portiere. Mossa fatta anche per adempiere alle regole della Serie A che vogliono che ogni squadra abbia tra i propri tesserati almeno 4 prodotti del vivaio.

Da allora Pinsoglio – già vincitore nel 2009 e nel 2010 del Torneo di Viareggio con la Juventus – ha conquistato formalmente 3 campionati, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe pur scendendo in campo in appena 4 occasioni. La sua importanza nello spogliatoio bianconero è comunque riconosciuta, e certo Allegri sarà felice di averlo nuovamente a disposizione.